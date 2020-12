FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Aroundtown von 7,80 auf 8,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Markus Scheufler passte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Prognosen für den Immobilienkonzern an die jüngsten Anteilsverkäufe und seine aktualisierten Schätzungen über die Mieteinnahmen an./edh/ck