LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Aroundtown auf "Underweight" mit einem Kursziel von 5 Euro belassen. Ergebnisse für 2021 und der Ausblick des Gewerbeimmobilien-Spezialisten lägen im erwarteten Rahmen oder seien einen Tick besser, schrieb Analyst Paul May am Dienstag in einer ersten Reaktion./ag/la