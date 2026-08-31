ASOS Aktie
Marktkap. 602,98 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN 912703
ISIN GB0030927254
Symbol ASOMF
ASOS Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Asos von 330 auf 370 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Aussagen für das Geschäftsjahr 2026 seien solide ausgefallen, schrieb Georgina Johanan am Donnerstag. Der nach oben hin eingeengte operative Ergebnisausblick (Ebitda) sende ermutigende Signale./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 07:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 07:10 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: LMWH / Shutterstock.com
Zusammenfassung: ASOS Neutral
|Unternehmen:
ASOS plc
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
3,70 £
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
5,32 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Georgina Johanan
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,40 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|ASOS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
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|21.03.25
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|ASOS Sector Perform
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|JP Morgan Chase & Co.
|07.09.26
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|Barclays Capital
|05.08.26
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|11.05.26
|ASOS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.