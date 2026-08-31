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ASOS Aktie

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Symbol ASOMF

JP Morgan Chase & Co.

ASOS Neutral

12:56 Uhr
ASOS Neutral
Aktie in diesem Artikel
ASOS plc
5,41 EUR 0,39 EUR 7,77%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Asos von 330 auf 370 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Aussagen für das Geschäftsjahr 2026 seien solide ausgefallen, schrieb Georgina Johanan am Donnerstag. Der nach oben hin eingeengte operative Ergebnisausblick (Ebitda) sende ermutigende Signale./rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 07:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 07:10 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: LMWH / Shutterstock.com

Zusammenfassung: ASOS Neutral

Unternehmen:
ASOS plc		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
3,70 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
5,32 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Georgina Johanan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,40 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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12:56 ASOS Buy Deutsche Bank AG
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