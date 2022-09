Weiteres Aufwärtspotenzial?

Zuletzt wurde es wieder etwas ruhiger rund um die Impfstoffhersteller, deren Aktien nach der massenhaften Verteilung der Impfstoffe zeitweise in die Höhe schossen. Über 200 Millionen Impfdosen sind bislang allein nach Deutschland geliefert worden - und diese Zahl dürfte in den kommenden Monaten nochmals deutlich ansteigen. Die Wertpapiere der Unternehmen zeigen sich indes in unterschiedlicher Verfassung.