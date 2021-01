Aktie in diesem Artikel AstraZeneca PLC 87,18 EUR

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Astrazeneca von 9500 auf 9000 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Analysten um Trung Huynh passten in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie ihre Bewertungsmodelle an jüngste Marktbewegungen und die Schwäche von Pharmatiteln gegenüber dem Gesamtmarkt an. AstraZeneca bleibt für die Experten aber einer der wichtigsten Wachstumstitel in Europa. Grund sei die starke Entwicklung im Krebs-und Biopharmageschäft. Der neue Fokus auf Spezialtherapeutika biete zudem Margenpotenzial./tav/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.