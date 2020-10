ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Astrazeneca auf "Sell" mit einem Kursziel von 7300 Pence belassen. Dass der Pharmakonzern für den Corona-Impfstoff AZD1222, den er zusammen mit der Universität Oxford entwickelt, noch vor Jahresende Ergebnisse erwartet, hält Analyst Michael Leuchten für ein ambitioniertes Ziel. Er verwies am Montag in einer ersten Einschätzung auf die 45-tägige Unterbrechung der Untersuchung, nachdem bei einem Teilnehmer gesundheitliche Probleme aufgetreten waren. Zudem habe das Unternehmen wiederholt betont, mit seiner Beteiligung an der Impfstoffforschung keine kommerziellen Interessen zu verfolgen, solange die Pandemie anhalte./gl/bek