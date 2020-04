Aktie in diesem Artikel Bayer 61,89 EUR

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der Umsatz habe die Erwartungen am Markt zum Jahresauftakt leicht übertroffen, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Montag vorliegenden Studie. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) habe sogar deutlich über den Schätzungen gelegen. Vor allem mit Blick auf die Ergebnisse in der Agrarsparte dürfte die Aktie laut dem Experten positiv auf den Bericht reagieren./kro/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2020 / 06:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.