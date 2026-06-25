Barclays Capital

Bayer Overweight

08:01 Uhr

Aktie in diesem Artikel Bayer 46,19 EUR -0,30 EUR -0,65% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Die Entscheidung des Supreme Court der USA im Durnell-Fall zugunsten von Bayer reduziere die immensen Glyphosat-Rechtsrisiken enorm, schrieb Charles Pitman-King am Donnerstagnachmittag. Nun seien alle Augen auf den parallel laufenden Vergleich gerichtet. Viele Anleger wollten das Thema erst endgültig vom Tisch haben, bevor sie wieder in Bayer investieren./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 14:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 14:41 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock