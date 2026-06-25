Bayer Aktie
Marktkap. 38,89 Mrd. EURDiv. Rendite 0,30%
WKN BAY001
ISIN DE000BAY0017
Symbol BAYZF
Bayer Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Overweight" belassen. Die Entscheidung des Supreme Court der USA im Durnell-Fall zugunsten von Bayer reduziere die immensen Glyphosat-Rechtsrisiken enorm, schrieb Charles Pitman-King am Donnerstagnachmittag. Nun seien alle Augen auf den parallel laufenden Vergleich gerichtet. Viele Anleger wollten das Thema erst endgültig vom Tisch haben, bevor sie wieder in Bayer investieren./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 14:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 14:41 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock
Zusammenfassung: Bayer Overweight
|Unternehmen:
Bayer
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
50,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
47,18 €
|Abst. Kursziel*:
5,98%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
46,19 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,25%
|
Analyst Name:
Charles Pitman-King
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
48,36 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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