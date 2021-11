Aktie in diesem Artikel Bayer 50,38 EUR

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Bayer auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Analystin Emily Field aktualisierte in einer am Dienstag vorliegenden Studie ihr Bewertungsmodell nach den vorgelegten Quartalszahlen und Aussagen zum Medikament Kerendia. Ihr Kursziel behielt bei, bis sich das Oberste Gericht in den USA zum Thema Glyphosat geäußert hat./ck/ajx