BBVA Aktie
Marktkap. 133,2 Mrd. EURKGV 11,39 Div. Rendite 3,72%
WKN 875773
ISIN ES0113211835
Symbol BBVXF
BBVA Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BBVA anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 27,00 auf 27,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Diese dürften die Anleger hinsichtlich der Stärke des mexikanischen Geschäfts beruhigen, schrieb Miruna Chirea in einer am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Im Heimatland Spanien laufe es für die Großbank planmäßig, während die Risiken in der Türkei weitgehend eingepreist seien. Mit der Normalisierung der Inflation in diesem Land werde eine Erholung der Gewinne erwartet./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 11:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 11:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BBVA Buy
|Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
27,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
24,63 €
|Abst. Kursziel*:
11,65%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
24,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,70%
|
Analyst Name:
Miruna Chirea
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
23,89 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|20:36
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
|BBVA Neutral
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|BBVA Buy
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|UBS AG
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|Jefferies & Company Inc.
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|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
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|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.26
|BBVA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.26
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