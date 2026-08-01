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ISIN ES0113211835

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Symbol BBVXF

Jefferies & Company Inc.

BBVA Buy

20:36 Uhr
BBVA Buy
Aktie in diesem Artikel
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BBVA anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 27,00 auf 27,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Diese dürften die Anleger hinsichtlich der Stärke des mexikanischen Geschäfts beruhigen, schrieb Miruna Chirea in einer am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Im Heimatland Spanien laufe es für die Großbank planmäßig, während die Risiken in der Türkei weitgehend eingepreist seien. Mit der Normalisierung der Inflation in diesem Land werde eine Erholung der Gewinne erwartet./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 11:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2026 / 11:30 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BBVA Buy

Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
27,50 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
24,63 €		 Abst. Kursziel*:
11,65%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
24,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,70%
Analyst Name:
Miruna Chirea 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
23,89 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

20:36 BBVA Buy Jefferies & Company Inc.
31.07.26 BBVA Neutral UBS AG
30.07.26 BBVA Buy Jefferies & Company Inc.
30.07.26 BBVA Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.07.26 BBVA Overweight JP Morgan Chase & Co.
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