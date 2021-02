ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bilfinger angesichts neuer Übernahmegerüchte auf "Neutral" mit einem Kursziel von 24,50 Euro belassen. Berichte, wonach mit Altrad ein Bieter aus dem Branchenkreis der Infrastruktur-Dienstleister im Rennen ist, seien positiv, schrieb Analyst Gregor Kuglitsch in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In der Vergangenheit habe dies zu höheren Geboten geführt - auch wegen des möglichen Synergiepotenzials./tih/la