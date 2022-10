FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Oddo BHF hat die Bewertung der Papiere von Bilfinger bei einem Kursziel von 38 Euro mit "Outperform" aufgenommen. Analystin Virginie Rousseau ist für den Industriedienstleister in einer Rezession vergleichsweise optimistisch. Dessen Positionierung bei den Themen Effizienzsteigerung und Digitalisierung sowie in robusten Bereichen wie Energie und Pharma dürften helfen, den Abschwung zu meistern, schrieb Rousseau in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit einem Bewertungsabschlag von 40 Prozent gegenüber den Wettbewerbern werde ein extrem schlechtes Szenario eingepreist./ag/edh