NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW auf "Outperform" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Der Münchener Autobauer werde dieses Jahr wohl in guter Verfassung beenden, schrieb Analyst Arndt Ellinghorst in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er rechnet mit steigenden Konsensschätzungen. Die günstige Bewertung der Aktie sei schwer zu begründen./tih/mne