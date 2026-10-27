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Symbol BNPQF

AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

BNP Paribas Overweight

21:21 Uhr
BNP Paribas Overweight
Aktie in diesem Artikel
BNP Paribas S.A.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BNP Paribas von 119 auf 120 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach den Zahlen zum dritten Quartal kürzte Analystin Delphine Lee in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ihre Gewinnschätzungen bis 2027, vor allem wegen schwächerer Ergebnisse der Leasing-Tochter Arval. Für 2028 ließ sie diese aber weitgehend unverändert und für 2029 wurden sie wegen des Effekts höherer Aktienrückkäufe erhöht. BNP bleibt vor diesen Hintergründen ihr bevorzugter Branchenwert in Frankreich./rob/tih/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 18:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 18:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Martin Good / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BNP Paribas Overweight

Unternehmen:
BNP Paribas S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
120,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
87,39 €		 Abst. Kursziel*:
37,32%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
87,17 €		 Abst. Kursziel aktuell:
37,66%
Analyst Name:
Delphine Lee 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
116,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BNP Paribas S.A.

21:21 BNP Paribas Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:16 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
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09:06 BNP Paribas Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 BNP Paribas Buy Jefferies & Company Inc.
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