BNP Paribas Aktie
Marktkap. 96,6 Mrd. EURKGV 7,85 Div. Rendite 6,39%
WKN 887771
ISIN FR0000131104
Symbol BNPQF
AI Analyse
BNP Paribas Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BNP Paribas von 119 auf 120 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach den Zahlen zum dritten Quartal kürzte Analystin Delphine Lee in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ihre Gewinnschätzungen bis 2027, vor allem wegen schwächerer Ergebnisse der Leasing-Tochter Arval. Für 2028 ließ sie diese aber weitgehend unverändert und für 2029 wurden sie wegen des Effekts höherer Aktienrückkäufe erhöht. BNP bleibt vor diesen Hintergründen ihr bevorzugter Branchenwert in Frankreich./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 18:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 18:10 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Martin Good / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BNP Paribas Overweight
|Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
120,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
87,39 €
|Abst. Kursziel*:
37,32%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
87,17 €
|Abst. Kursziel aktuell:
37,66%
|
Analyst Name:
Delphine Lee
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
116,71 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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