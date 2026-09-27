Boeing share#snapshot#suffix
Marktkap. 137,55 Mrd. EURKGV 87,62 Div. Rendite 0,00%
WKN 850471
ISIN US0970231058
Symbol BA
AI Analyse
Boeing Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Boeing nach der Bekanntgabe eines neuen Software-Fehlers bei seinem weit verbreiteten Modell 737 Max auf "Overweight" mit einem Kursziel von 290 US-Dollar belassen. Angesichts der Abstürze der Flugzeuge vom Typ Max in den Jahren 2018 und 2019 befasse sich der Flugzeugbauer intensiv mit den Sicherheitsaspekten der Flugsteuerungssoftware, schrieb Seth M. Seifman in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Gleichwohl könnte diese Vorgeschichte auch dazu führen, dass Aufsichtsbehörden und Kunden diesem Thema kurzfristig zusätzliche Aufmerksamkeit widmeten./rob/la/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2026 / 21:56 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.09.2026 / 21:56 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Jordan Tan / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Boeing Overweight
|Unternehmen:
Boeing Co.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
290
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
185,809997558594
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Seth M. Seifman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
-
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Boeing Co.
|21:41
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26 08:01:15
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26 20:01:13
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26 09:31:14
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21:41
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26 08:01:15
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26 20:01:13
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26 09:31:14
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21:41
|Boeing Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.09.26 08:01:15
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26 20:01:13
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.09.26 09:31:14
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.01.23 13:46:13
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|22.12.22 18:26:13
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|03.11.22 15:31:13
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|02.11.22 15:56:13
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|19.10.22 14:46:17
|Boeing Underperform
|Credit Suisse Group
|28.04.25 15:56:14
|Boeing Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.01.25 13:51:13
|Boeing Neutral
|UBS AG
|28.10.24 17:51:13
|Boeing Halten
|DZ BANK
|14.10.24 19:36:13
|Boeing Halten
|DZ BANK
|31.01.24 16:16:13
|Boeing Equal Weight
|Barclays Capital