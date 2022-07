ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für BP auf "Neutral" mit einem Kursziel von 440 Pence belassen. Analystin Amy Wong hob ihre Ergebnisprognose für 2022 in einem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht um 7 Prozent. Damit kalkulierte sie in erster Linie aktuelle Öl- und Gaspreise ein./ag/bek