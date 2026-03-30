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Symbol BPAQF

Barclays Capital

BP Overweight

09:46 Uhr
BP Overweight
Aktie in diesem Artikel
BP plc (British Petrol)
6,92 EUR 0,06 EUR 0,86%
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LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BP auf "Overweight" mit einem Kursziel von 650 Pence belassen. Die Gewinne im Öl- und Gassektor dürften sich im Vergleich zum vergangenen Quartal erholen, schrieb Lydia Rainforth in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Der Konflikt im Nahen Osten habe für höhere Rohstoffpreise und damit einhergehend höhere Margen gesorgt. Mit ihren angepassten Schätzungen für 2026 liege sie 30 Prozent über den Konsensprognosen./bek/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 13:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 03:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BP Overweight

Unternehmen:
BP plc (British Petrol)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
6,50 £
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
5,99 £		 Abst. Kursziel*:
8,46%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Lydia Rainforth 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
5,34 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BP plc (British Petrol)

09:46 BP Overweight Barclays Capital
26.03.26 BP Buy Goldman Sachs Group Inc.
19.03.26 BP Overweight Barclays Capital
19.03.26 BP Buy Goldman Sachs Group Inc.
18.03.26 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
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