BP Aktie
Marktkap. 103,33 Mrd. EURKGV 1.664,62 Div. Rendite 5,67%
WKN 850517
ISIN GB0007980591
Symbol BPAQF
BP Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BP auf "Overweight" mit einem Kursziel von 650 Pence belassen. Die Gewinne im Öl- und Gassektor dürften sich im Vergleich zum vergangenen Quartal erholen, schrieb Lydia Rainforth in einer am Dienstag vorliegenden Sektorstudie. Der Konflikt im Nahen Osten habe für höhere Rohstoffpreise und damit einhergehend höhere Margen gesorgt. Mit ihren angepassten Schätzungen für 2026 liege sie 30 Prozent über den Konsensprognosen./bek/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.03.2026 / 13:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.03.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Zusammenfassung: BP Overweight
|Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
6,50 £
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
5,99 £
|Abst. Kursziel*:
8,46%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Lydia Rainforth
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
5,34 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BP plc (British Petrol)
|09:46
|BP Overweight
|Barclays Capital
|26.03.26
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.26
|BP Overweight
|Barclays Capital
|19.03.26
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.03.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:46
|BP Overweight
|Barclays Capital
|26.03.26
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.26
|BP Overweight
|Barclays Capital
|19.03.26
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.03.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:46
|BP Overweight
|Barclays Capital
|26.03.26
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.03.26
|BP Overweight
|Barclays Capital
|19.03.26
|BP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|17.03.26
|BP Overweight
|Barclays Capital
|27.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Verkaufen
|DZ BANK
|11.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.25
|BP Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.03.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.03.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.03.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|25.02.26
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11.02.26
|BP Neutral
|UBS AG