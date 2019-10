NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus RBC hat BP nach einem Zwischenbericht zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 575 Pence belassen. Der Ölkonzern habe neben Aussagen zu seinen Fortschritten hinsichtlich seiner Veräußerungspläne auch über Wertberichtigungen und die erwartete Steuerquote im abgelaufenen Jahresviertel informiert, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Freitag vorliegenden Studie. Alles in allem dürfte die Konsensschätzung für das Quartalsergebnis je Aktie um rund 30 Prozent sinken./ck/ajx



