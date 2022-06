NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP auf "Outperform" mit einem Kursziel von 450 Pence belassen. Dier Ölkonzern dürfte im laufenden Jahr rund 15 Prozent in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen an die Aktionäre retournieren, schrieb Analyst John Musk in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Auch die Stärke im Bereich Raffination spreche für den Konzern./mf/bek