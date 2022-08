NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat BP nach einem Gespräch mit Finanzchef Murray Auchincloss auf "Outperform" mit einem Kursziel von 525 Pence belassen. Die Aussagen seien konstruktiv gewesen, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Schwerpunkt habe auf der Wahrung der Kostendisziplin gelegen und darauf, den Inflationsdruck in den Griff zu bekommen. BP bleibe auf der RBC-Liste der weltweit besten Energieaktien-Ideen ("Global Best Energy Ideas")./ck/edh