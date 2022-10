NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat BP mit Blick auf die anstehende Übernahme von Archaea Energy auf "Outperform" mit einem Kursziel von 525 Pence belassen. Der Kaufpreis von 4,1 Milliarden US-Dollar inklusive der Schulden des US-Biogasherstellers beinhalteten für diesen deutlich höhere Bewertungskennziffern als für den britischen Öl- und Gaskonzern, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einer am Montag vorliegenden Studie. Dafür sei es aber auch ein deutlich wachstumsträchtigeres Geschäft./gl/men