RBC Capital Markets

BP Outperform

01.07.24

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP auf "Outperform" mit einem Kursziel von 650 Pence belassen. Analyst Biraj Borkhataria ließ in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie zu europäischen Ölwerten die aktuellen Entwicklungen an den Rohstoffmärkten in sein Modell einfließen, genauso wie jüngste Produktionsdaten und angekündigte Übernahmen. Rückflüsse an die Aktionäre rückten derzeit bei Anlegern stärker in den Mittelpunkt. Für den Rest des Jahres erwartet er in der Branche weitere Dividendenerhöhungen und stabile Aktienrückkäufe./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2024 / 17:42 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2024 / 00:45 / EDT

