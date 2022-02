LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat BP auf "Overweight" mit einem Kursziel von 700 Pence belassen. Die deutlich unterbewertete Aktie sei ihr bevorzugter Titel in der Ölbranche, schrieb Analystin Lydia Rainforth in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./gl/tih