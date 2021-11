NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BP auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 425 Pence belassen. Der Ölkonzern dürfte besser als vom Markt erwartet abschneiden, schrieb Analyst Biraj Borkhataria in einem am Montag vorliegenden Ausblick auf die Quartalszahlen am Dienstag. Zudem könnte es Neuigkeiten hinsichtlich der strategischen Ziele der Briten geben./edh/ajx