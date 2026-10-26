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Jefferies & Company Inc.

CANCOM SE Buy

08:01 Uhr
CANCOM SE Buy
Aktie in diesem Artikel
CANCOM SE
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Cancom nach Zahlen und Prognosesenkung mit einem Kursziel von 29 Euro auf "Buy" belassen. Der Quartalsbericht des IT-Dienstleisters belege zwar eine Verbesserung gegenüber dem schwachen Vorquartal, doch die Auftragsentwicklung enttäusche weiter, schrieb Martin Comtesse am Montagabend. Der Marktkonsens für den Umsatz entspreche derweil schon der Mitte der neuen, gesenkten Jahreszielspanne und liege beim operativen Ergebnis (Ebitda) am unteren Ende der bestätigten Spanne. Der größte deutsche Konkurrent Bechtle dürfte wie schon im ersten Halbjahr auch im dritten Quartal besser abgeschnitten haben./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2026 / 16:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / 16:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Cancom SE

Zusammenfassung: CANCOM Buy

Unternehmen:
CANCOM SE		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
29,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
22,65 €		 Abst. Kursziel*:
28,04%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
21,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
34,88%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
27,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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