Coca-Cola Aktie
Marktkap. 306,71 Mrd. EURKGV 23,00 Div. Rendite 2,92%
WKN 850663
ISIN US1912161007
Symbol KO
Coca-Cola Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Coca-Cola von 88 auf 92 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Vor den Zahlen für das zweite Quartal habe er moderate Anpassungen an seinen Prognosen für den Getränkekonzern vorgenommen, schrieb Steve Powers in einer am Montag vorliegenden Studie. Seine Umsatzschätzung decke sich weitgehend mit dem Marktkonsens, während seine Erwartung für den Gewinn je Aktie leicht darunter liege./edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 08:20 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Patryk Kosmider / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Coca-Cola Buy
|Unternehmen:
Coca-Cola Co.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
$ 92,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 81,56
|Abst. Kursziel*:
12,80%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 81,65
|Abst. Kursziel aktuell:
12,68%
|
Analyst Name:
Steve Powers
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 88,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Coca-Cola Co.
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|Deutsche Bank AG
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|Coca-Cola Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.