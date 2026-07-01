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Symbol KO

Deutsche Bank AG

Coca-Cola Buy

12:26 Uhr
Coca-Cola Buy
Aktie in diesem Artikel
Coca-Cola Co.
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Coca-Cola von 88 auf 92 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Vor den Zahlen für das zweite Quartal habe er moderate Anpassungen an seinen Prognosen für den Getränkekonzern vorgenommen, schrieb Steve Powers in einer am Montag vorliegenden Studie. Seine Umsatzschätzung decke sich weitgehend mit dem Marktkonsens, während seine Erwartung für den Gewinn je Aktie leicht darunter liege./edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 08:20 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Patryk Kosmider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Coca-Cola Buy

Unternehmen:
Coca-Cola Co.		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
$ 92,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 81,56		 Abst. Kursziel*:
12,80%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 81,65		 Abst. Kursziel aktuell:
12,68%
Analyst Name:
Steve Powers 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 88,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Coca-Cola Co.

12:26 Coca-Cola Buy Deutsche Bank AG
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10.07.26 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
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