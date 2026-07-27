DAX 25.339 -0,1%ESt50 6.263 -0,3%MSCI World 4.780 -0,3%Top 10 Crypto 8,2915 -3,3%Nas 24.658 -1,1%Bitcoin 55.350 -1,2%Euro 1,1372 +0,0%Öl 86,90 -1,7%Gold 4.026 -1,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Micron Technology 869020 Microsoft 870747 RENK RENK73 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Berichtssaison: DAX stabil -- Wall Street uneins -- Mercedes übertrifft Margen-Erwartungen -- Goldpreis sinkt -- Rüstungsaktien, DroneShield, Oracle, Chiptitel, Apple, SpaceX im Fokus
Top News
Infineon-Aktie stürzt dritten Tag in Folge ab: Warum Anleger jetzt nervös werden Infineon-Aktie stürzt dritten Tag in Folge ab: Warum Anleger jetzt nervös werden
Core Scientific – Der US-Rechenzentrumsbetreiber landet mit AMD einen Milliardendeal und lässt einen Verlust verblassen! Core Scientific – Der US-Rechenzentrumsbetreiber landet mit AMD einen Milliardendeal und lässt einen Verlust verblassen!
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Coca-Cola Aktie

Kaufen
Verkaufen
Coca-Cola Aktien-Sparplan
78,90 EUR +5,04 EUR +6,82 %
STU
89,26 USD +5,16 USD +6,14 %
BTT
finanzen.net zero
Coca-Cola jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 311,29 Mrd. EUR

KGV 23,00 Div. Rendite 2,92%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 850663

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN US1912161007

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol KO

JP Morgan Chase & Co.

Coca-Cola Overweight

15:36 Uhr
Coca-Cola Overweight
Aktie in diesem Artikel
Coca-Cola Co.
78,90 EUR 5,04 EUR 6,82%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Coca-Cola auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 US-Dollar belassen. Der Getränkehersteller habe erheblich besser abgeschnitten als erwartet und die Jahresprognose heraufgesetzt, schrieb Andrea Teixeira am Dienstag nach dem Bericht. Die solide Dynamik setze sich fort. Teixeira rechnet mit einer positiven Kursreaktion./rob/ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 07:57 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 08:03 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Coca-Cola Overweight

Unternehmen:
Coca-Cola Co.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
$ 90,00
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
$ 84,07		 Abst. Kursziel*:
7,05%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
$ 89,26		 Abst. Kursziel aktuell:
0,83%
Analyst Name:
Andrea Teixeira 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 88,00

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Coca-Cola Co.

15:36 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
15:21 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
24.07.26 Coca-Cola Outperform RBC Capital Markets
20.07.26 Coca-Cola Buy Deutsche Bank AG
17.07.26 Coca-Cola Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Coca-Cola Co.

finanzen.net Coca-Cola-Anlage unter der Lupe Dow Jones 30 Industrial-Wert Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola von vor einem Jahr eingebracht Dow Jones 30 Industrial-Wert Coca-Cola-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Coca-Cola von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net Aufschläge in New York: Zum Handelsstart Gewinne im Dow Jones
finanzen.net Schwache Performance in New York: S&P 500 verliert zum Handelsstart
dpa-afx Coca-Cola-Aktie fester: Jahresziele dank starker Nachfrage hochgeschraubt
TraderFox Coca-Cola: Wie umstrittene FIFA-Trinkpausen den Absatz pushen – doch die Dosen werden teurer
finanzen.net Ausblick: Coca-Cola zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
finanzen.net Coca-Cola Aktie News: Coca-Cola macht am Montagabend Boden gut
BNP Paribas PayPal, Coca-Cola, Boeing, Visa, Meta, Apple, Robinhood, KLA - Charttechnik mit Harald Weygand
finanzen.net Coca-Cola Aktie News: Coca-Cola gewinnt am Nachmittag an Boden
Zacks Coca-Cola (KO) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
RTE.ie Coca-Cola hails World Cup hydration breaks, lifts outlook
Benzinga Boeing, Coca-Cola And 3 Stocks To Watch Heading Into Tuesday
MotleyFool Coca-Cola FEMSA (KOF) Q2 2026 Earnings Call Transcript
Benzinga Coca-Cola Q2 Preview: Stock Near All-Time Highs, Will Outperformance Vs. Pepsi Continue?
Benzinga How To Earn $500 A Month From Coca-Cola Stock Ahead Of Q2 Earnings
MotleyFool 1 Reason Smart Investors Are Loading Up on Coca-Cola Before July 28
Benzinga Warren Buffett Says Alphabet Is More Likely to Win Than 95% of Wall Street — But Adds ‘I Don’t Like It as Well as’ Coca-Cola And 4 Others
RSS Feed
Coca-Cola Co. zu myNews hinzufügen