FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Credit Suisse auf "Hold" mit einem Kursziel von 6 Franken belassen. Vor dem schon lange erwarteten Strategie-Update am 27. Oktober drohe der Großbank noch mehr Gegenwind, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Verkaufswelle am Markt, das verschlechterte Umfeld für das Investmentbanking, steigende Finanzierungskosten und der gesunkene Aktienkurs mündeten aber in eine Übertreibung der aktuellen Probleme, die die Schweizer mit ihrer niedrigen Profitabilität, der schwachen Kapitalentwicklung und den erheblichen Rechtsrisiken hätten./gl/tih