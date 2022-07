NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Credit Suisse nach strategischen Ankündigungen von 6,50 auf 6 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Solche seien grundsätzlich zwar sinnvoll, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Weg der schweizerischen Investmentbank zu besseren Erträgen sei aber sehr unklar./bek/he