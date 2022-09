NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Credit Suisse von 6 auf 6,60 Franken angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Die Zielerhöhung begründete Analystin Anke Reingen in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit den jüngsten Zinserhöhungen. Damit die Schweizer Bank ihr Geschäft stabilisieren kann, sei entschlossenes Handeln erforderlich, um bei Anlegern wieder Vertrauen zu schöpfen und die Rendite zu verbessern./tih/zb