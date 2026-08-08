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AI Analyse

Warburg Research

Dürr Buy

10:21 Uhr
Dürr Buy
Aktie in diesem Artikel
Dürr AG
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Dürr von 28 auf 25 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Um der Umstrukturierung des Anlagenbauers Rechnung zu tragen, habe er den Beta-Faktor in seiner Kapitalkostenberechnung erhöht, wodurch sich der faire Aktienwert seines Bewertungsmodells verringere, begründete Christian Cohrs das neue Kursziel in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die beibehaltene Kaufempfehlung rechtfertigte er mit dem Hinweis, dass das aktuelle Kursniveau bereits eine erhebliche Enttäuschung einpreist und ein Aufwärtspotenzial von fast 40 Prozent birgt./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Dürr AG

Zusammenfassung: Dürr Buy

Unternehmen:
Dürr AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
25,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
17,10 €		 Abst. Kursziel*:
46,20%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
18,16 €		 Abst. Kursziel aktuell:
37,67%
Analyst Name:
Christian Cohrs 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
26,42 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Dürr AG

10:21 Dürr Buy Warburg Research
07.08.26 Dürr Hold Deutsche Bank AG
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23.07.26 Dürr Hold Deutsche Bank AG
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