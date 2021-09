FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Oddo BHF hat Delivery Hero von "Outperform" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 158 auf 135 Euro gesenkt. Der Weg in die Profitabilität sei lang für den Essenslieferanten, schrieb Analyst Andreas Riemann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zunächst habe dynamischeres Wachstum höhere Verluste zur Folge./ag/tih