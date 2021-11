NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Outperform" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Analyst William Woods passte in einem am Montag vorliegenden Ausblick auf die bald erwarteten Drittquartalszahlen seine Schätzungen für den Essenslieferdienst an. Frühere strategische Zukäufe hätten ihm gefallen, die jüngsten Investitionen in Branchenfirmen wie Deliveroo oder Gorillas jedoch nicht, schrieb er./tih/edh