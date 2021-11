NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Delivery Hero nach Umsatzzahlen zum dritten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 175 Euro belassen. Beim Umsatz und beim Bruttowarenvolumen (GMV) habe der Essenslieferdienst die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Analyst William Woods in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Daher seien zwar die Jahresziele für diese Kenngrößen an das obere Ende der angegebenen Spanne korrigiert worden, doch das Ziel für die bereinigte Ebitda-GMV-Marge sei mit minus 2 Prozent bestätigt worden./ck/edh