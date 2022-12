NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Outperform" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Trotz seiner langfristig pessimistischen Einschätzung des EU-Lebensmitteleinzelhandels könnte der Sektor 2023 das vierte Jahr in Folge überdurchschnittlich abschneiden, schrieb Analyst William Woods in einem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick. Die hohe Inflation dürfte die Umsatz- und Ertragserwartungen in die Höhe treiben, wobei die Margenentwicklung mit großer Unsicherheit behaftet sein könnte. Ahold Delhaize ist sein "Top Pick" im Sektor./edh/ck