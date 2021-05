NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Outperform" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. In der Essenslieferbranche, die attraktives Wachstum biete, aber auch sehr wettbewerbsintensiv sei, stelle Delivery Hero ihre bevorzugte Wahl dar, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Montag vorliegenden Studie. Delivery Hero investiere zwar weiter recht viel, doch zahle sich dies aus./ajx/ck