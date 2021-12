NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Outperform" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Die Konkurrenz unter den Essenslieferdiensten dürfte hoch bleiben, schrieb Analystin Sherri Malek in einer am Freitag vorliegenden Studie. Um ihre Wettbewerbsposition zu verbessern, dürften die Anbieter daher weiterhin hohe Investitionen tätigen, welche über den aktuellen Markterwartungen liegen sollten. Die Expertin zieht weiterhin die Aktie von Delivery Hero der des Konkurrenten Just Eat Takeaway vor./tav/mis