Deutsche Börse Aktie
Marktkap. 55,15 Mrd. EURKGV 20,53 Div. Rendite 1,88%
WKN 581005
ISIN DE0005810055
Symbol DBOEF
AI Analyse
Deutsche Börse Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Deutsche Börse auf "Overweight" belassen. Die europäischen Börsenbetreiber hätten sowohl im Aktien-Kassageschäft als auch mit Derivaten einen starken Start ins laufende Quartal hingelegt, schrieb Enrico Bolzoni in einer am Dienstag vorliegenden Branchenbetrachtung./gl/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 17:34 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Deutsche Börse
Zusammenfassung: Deutsche Börse Overweight
|Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
307,70 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
308,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Enrico Bolzoni
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
298,38 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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