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Deutsche Bank Aktie

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Marktkap. 57,74 Mrd. EUR

KGV 10,49 Div. Rendite 3,02%
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Symbol DB

Goldman Sachs Group Inc.

Deutsche Bank Neutral

08:56 Uhr
Deutsche Bank Neutral
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Bank AG
31,29 EUR 0,33 EUR 1,05%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Bank von 36,75 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Chris Hallam kappte seine Gewinnschätzung für das Jahr 2026 am Donnerstagnachmittag um vier Prozent. Er macht dafür in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht vor allem höhere Ausgaben und Kreditkosten verantwortlich./ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 15:00 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Bank Neutral

Unternehmen:
Deutsche Bank AG		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
31,15 €		 Abst. Kursziel*:
12,38%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
31,29 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,87%
Analyst Name:
Chris Hallam 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
34,94 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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