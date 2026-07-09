Deutsche Bank Aktie
Marktkap. 57,74 Mrd. EURKGV 10,49 Div. Rendite 3,02%
WKN 514000
ISIN DE0005140008
Symbol DB
Deutsche Bank Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Deutsche Bank von 36,75 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Chris Hallam kappte seine Gewinnschätzung für das Jahr 2026 am Donnerstagnachmittag um vier Prozent. Er macht dafür in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht vor allem höhere Ausgaben und Kreditkosten verantwortlich./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 15:00 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: nitpicker / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Deutsche Bank Neutral
|Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
35,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
31,15 €
|Abst. Kursziel*:
12,38%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
31,29 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,87%
|
Analyst Name:
Chris Hallam
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
34,94 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Deutsche Bank AG
|08:56
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.07.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|03.07.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.05.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|12.05.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:56
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.07.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|03.07.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.05.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|12.05.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09.07.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|03.07.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.05.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|29.04.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|29.04.26
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|27.07.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|04.07.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|28.04.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|03.02.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|06.01.23
|Deutsche Bank Underperform
|Credit Suisse Group
|08:56
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.05.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.05.26
|Deutsche Bank Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.26
|Deutsche Bank Equal Weight
|Barclays Capital