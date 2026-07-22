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Symbol DBOEF

Jefferies & Company Inc.

Deutsche Börse Buy

08:01 Uhr
Deutsche Börse Buy
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Börse AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Aktie der Deutschen Börse nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 280 Euro belassen. Auf Ebene des operativen Ergebnisses habe der Börsenbetreiber die Markterwartungen übertroffen, schrieb Tom Mills in einer am Mittwoch vorliegenden Schnelleinschätzung. Ein Sondereffekt habe diese Entwicklung allerdings leicht begünstigt. Der Bereich Investment Management Solutions (IMS) sei indes etwas hinter den Schätzungen zurückgeblieben./ck/rob/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 14:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 14:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Deutsche Börse

Zusammenfassung: Deutsche Börse Buy

Unternehmen:
Deutsche Börse AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
280,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
255,20 €		 Abst. Kursziel*:
9,72%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
250,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,64%
Analyst Name:
Tom Mills 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
284,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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06.07.26 Deutsche Börse Buy Jefferies & Company Inc.
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