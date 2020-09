MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Deutsche Post nach einer Tarifeinigung auf "Add" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Bereits unlängst habe er darauf hingewiesen, dass die Unterstützung durch interne Maßnahmen und Preiserhöhungen an Dynamik einbußen werde, schrieb Analyst Christian Obst in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Volumenwachstum sieht Obst den wichtigsten Gewinntreiber für den Logistiker in den kommenden Jahren./ajx/edh