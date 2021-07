LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Post auf "Overweight" mit einem Kursziel von 69 Euro belassen. Die Deutsche Post habe kürzlich eine neue Studie über die Preise von Briefen in der EU veröffentlicht, schrieb Analystin Alexia Dogani in einer am Montag vorliegenden Studie. Deutschland sei unter jenen Ländern mit den geringsten Preissteigerungen zwischen 2016 und 2021 gewesen. Sie rechne mit einer Aktualisierung der Preissteigerungen für den Zeitraum 2022 bis 2024 durch den Bonner Konzern in der zweiten Jahreshälfte 2021./ck