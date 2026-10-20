Deutsche Telekom Aktie
Marktkap. 122,29 Mrd. EURKGV 14,02 Div. Rendite 3,62%
WKN 555750
ISIN DE0005557508
Symbol DTEGF
AI Analyse
Deutsche Telekom Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Deutsche Telekom mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Overweight" belassen. Akhil Dattani erhöhte am Dienstag mit Blick auf die jüngste Dollarstärke seine mittelfristigen Schätzungen für Umsatz, operatives Ergebnis (Ebitda), Ergebnis je Aktie und Barmittelzufluss (EFCF). Zudem hob er seine Annahmen für Aktienrückkäufe im laufenden Jahr massiv an von 2 auf 3,5 Milliarden Euro./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 21:04 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Johannes Flex / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Deutsche Telekom Overweight
|Unternehmen:
Deutsche Telekom AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
38,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
25,77 €
|Abst. Kursziel*:
47,46%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
25,57 €
|Abst. Kursziel aktuell:
48,61%
|
Analyst Name:
Akhil Dattani
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
35,20 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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