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DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie

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55,16 EUR +0,74 EUR +1,36 %
STU
finanzen.net zero
DHL Group (ex Deutsche Post) jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 61,37 Mrd. EUR

KGV 15,14 Div. Rendite 4,07%
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WKN 555200

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ISIN DE0005552004

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Symbol DPSTF

AI Analyse

Jefferies & Company Inc.

DHL Group (ex Deutsche Post) Hold

10:06 Uhr
DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
Aktie in diesem Artikel
DHL Group (ex Deutsche Post)
55,16 EUR 0,74 EUR 1,36%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für DHL Group von 52 auf 59 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Michael Aspinall nannte in einer Branchenbetrachtung vom Montag DSV als seinen bevorzugten globalen Logistiktitel nach dessen Quartalszahlen. Auf den Plätzen folgen Kuehne + Nagel und DHL. Den Bonnern attestierte Aspinall ebenso wie den mit "Buy" bewerteten Konkurrenten ein überraschend dauerhaftes Wachstum und begründete die Anlageempfehlung mit der Bewertung der Aktie./gl/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 13:06 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 13:06 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: AIF

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Hold

Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
59,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
55,12 €		 Abst. Kursziel*:
7,04%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
55,16 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,96%
Analyst Name:
Michael Aspinall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
56,56 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

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EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: Deutsche Post AG: Hendrik Venter, sell
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Post AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-News: Announcement pursuant to Art. 5 para 1 of Regulation (EU) No. 596/2014 in conjunction with Art. 2 para 1 of the Delegated Regulation (EU) 2016/1052 of the Commission
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Post AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Post AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
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