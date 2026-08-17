DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie
Marktkap. 61,37 Mrd. EURKGV 15,14 Div. Rendite 4,07%
WKN 555200
ISIN DE0005552004
Symbol DPSTF
AI Analyse
DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für DHL Group von 52 auf 59 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Michael Aspinall nannte in einer Branchenbetrachtung vom Montag DSV als seinen bevorzugten globalen Logistiktitel nach dessen Quartalszahlen. Auf den Plätzen folgen Kuehne + Nagel und DHL. Den Bonnern attestierte Aspinall ebenso wie den mit "Buy" bewerteten Konkurrenten ein überraschend dauerhaftes Wachstum und begründete die Anlageempfehlung mit der Bewertung der Aktie./gl/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 13:06 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 13:06 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: AIF
Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
59,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
55,12 €
|Abst. Kursziel*:
7,04%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
55,16 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,96%
|
Analyst Name:
Michael Aspinall
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
56,56 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|10:06
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Warburg Research
|10:06
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Warburg Research
|06.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|Barclays Capital
|06.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|10:06
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Warburg Research