DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie
Marktkap. 62,37 Mrd. EURKGV 15,14 Div. Rendite 4,07%
WKN 555200
ISIN DE0005552004
Symbol DPSTF
AI Analyse
DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat den Aktien der DHL Group den Status "Positive Catalyst Watch" verliehen und erwartet damit positive Nachrichten hinsichtlich der Anfang November anstehenden Quartalszahlen des Logistikkonzerns. Die Einstufung wurde auf "Overweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Sie rechne mit einem starken dritten Jahresviertel der Bonner, gestützt von der anhaltenden Dynamik der Volumina im Express-Geschäft, schrieb Alexia Dogani in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2026 / 13:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2026 / 17:00 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Oliver-Marc Steffen / Shutterstock.com
Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
65,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
55,04 €
|Abst. Kursziel*:
18,10%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
55,28 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,58%
|
Analyst Name:
Alexia Dogani
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
57,69 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|21:26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|UBS AG
|21:26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|UBS AG
|25.09.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Deutsche Bank AG
|15.09.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
|DZ BANK
|11.11.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|21:26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.10.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|30.09.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|UBS AG