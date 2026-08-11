Douglas Aktie
Marktkap. 880,92 Mio. EURKGV 7,55 Div. Rendite 0,00%
WKN BEAU1Y
ISIN DE000BEAU1Y4
Symbol DOUDF
AI Analyse
Douglas Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Douglas nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Die Parfümeriekette habe vor dem Hintergrund einer anhaltend schwachen Konsumentennachfrage ein insgesamt durchwachsenes Zahlenwerk vorgelegt, schrieb Henrik Paganetty in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Die im Juni reduzierten Jahresziele seien bestätigt worden./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:39 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:39 / CEST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: lma_ss / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Douglas Buy
|Unternehmen:
Douglas AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
10,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
7,93 €
|Abst. Kursziel*:
26,10%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
8,03 €
|Abst. Kursziel aktuell:
24,53%
|
Analyst Name:
Henrik Paganetty
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
10,10 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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