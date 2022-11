HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Dürr nach einem Kapitalmarkttag von 33,50 auf 37,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Eintritt in neue Marktfelder berge das Risiko, den Fokus zu verlieren, schrieb Analyst Christian Cohrs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Trotz dieser Kritik sehe er die Aktie des Anlagenbauers weiter positiv angesichts seiner dominanten Marktposition und einer robusten Bilanz. Er hob seine Schätzungen wegen der guten Auftragslage an./tih/mis