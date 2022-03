ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DWS auf "Buy" mit einem Kursziel von 46 Euro belassen. Die Saison der Frühjahrskonferenzen beginne und Investoren könnten eine Reihe an Fragen an Börsenbetreiber und Vermögensverwalter haben, schrieb Analyst Michael Werner in einer am Dienstag vorliegenden Studie zu europäischen diversifizierten Finanzunternehmen. Die Fondstochter der Deutschen Bank könnte gefragt werden, wie sie sich mit Blick auf die aktuellen geopolitischen Ereignisse aufgestellt habe./ck/mis