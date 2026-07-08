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DWS Group Aktie

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67,55 EUR -0,10 EUR -0,15 %
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Marktkap. 13,8 Mrd. EUR

KGV 12,19 Div. Rendite 5,31%
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WKN DWS100

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Symbol DWS

Goldman Sachs Group Inc.

DWS Group GmbHCo Sell

11:46 Uhr
DWS Group GmbHCo Sell
Aktie in diesem Artikel
DWS Group GmbH & Co. KGaA
67,55 EUR -0,10 EUR -0,15%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für DWS von 57 auf 60 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Oliver Carruthers passte seine Schätzungen am Mittwoch an die unerwartet gute Kapitalmarktentwicklung an./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 21:23 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Olga P Galkina / Shutterstock.com

Zusammenfassung: DWS Group Sell

Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
67,55 €		 Abst. Kursziel*:
-11,18%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
67,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-11,18%
Analyst Name:
Oliver Carruthers 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
62,60 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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