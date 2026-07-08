DWS Group Aktie
Marktkap. 13,8 Mrd. EURKGV 12,19 Div. Rendite 5,31%
WKN DWS100
ISIN DE000DWS1007
Symbol DWS
DWS Group GmbHCo Sell
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für DWS von 57 auf 60 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Oliver Carruthers passte seine Schätzungen am Mittwoch an die unerwartet gute Kapitalmarktentwicklung an./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 21:23 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Olga P Galkina / Shutterstock.com
Zusammenfassung: DWS Group Sell
|Unternehmen:
DWS Group GmbH & Co. KGaA
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
60,00 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
67,55 €
|Abst. Kursziel*:
-11,18%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
67,55 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-11,18%
|
Analyst Name:
Oliver Carruthers
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
62,60 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu DWS Group GmbH & Co. KGaA
|11:46
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|15.06.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.05.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|DWS Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:46
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|15.06.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.05.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|30.04.26
|DWS Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08.07.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|22.05.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|29.04.26
|DWS Group Buy
|UBS AG
|29.04.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|09.04.26
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|11:46
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|15.06.26
|DWS Group Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.07.22
|DWS Group Underperform
|Credit Suisse Group
|15.06.22
|DWS Group Underperform
|Credit Suisse Group
|28.04.22
|DWS Group Underperform
|Credit Suisse Group
|30.04.26
|DWS Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|30.04.26
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|DWS Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.04.26
|DWS Group Equal Weight
|Barclays Capital
|29.04.26
|DWS Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.