ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Enel nach Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 9,50 Euro belassen. Die Resultate des Versorgers seien jeweils am oberen Ende der Zielspannen gewesen und hätten die Konsensschätzungen übertroffen, schrieb Analyst Gonzalo Sanchez-Bordona in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion./edh/gl